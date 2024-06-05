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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024, 20:59 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024, 20:59

İZLE I Sinop'ta katliam gibi kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop'un Boyabat ilçesi Karacaören köyünde 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı şeride geçmek isteyen Hasan Yayla idaresindeki 60 ZN 346 plakalı traktör ile Boyabat istikametinden Osman köyü istikametine seyir halinde bulunan M.B.'nin kullandığı 34 HZK 511 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan sürücü Hasan Yayla hafif şekilde, yolcu olarak bulunan eşi Hediye Yayla ise ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Hediye Yayla yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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