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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 22:21 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 22:21

İZLE I Siirt'te kaçak avcılığa ceza yağdı: 2 atmaca ele geçirildi

Siirt'te avcılık belgesi olmadan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altındaki türlerden olan atmaca kuşunu avlayan bir kişiye 63 bin 870 lira para cezası kesildi. İşte detaylar...

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ile beraber yapılan rutin yol kontrolü uygulamasında avcılık belgesi olmadan, avlanma süreleri dışında ve koruma altındaki türlerden olan atmaca kuşunu doğadan koparıp satışını yapmaktan 19 bin 870 TL idari para cezası, ayrıca iki atmaca için de 44 bin TL tazminat bedeli uygulanmıştır.

Yavru atmacalar gerekli rehabilitasyon ve bakım süreçleri Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarında tekrardan özgürlüğe kanat çırpacaklar" denildi.

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