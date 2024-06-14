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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 00:28 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 00:37

İZLE I "Sibergöz 44" operasyonunda adliyeye sevk edilen 42 şüpheli tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen "Sibergöz 44" operasyonunda adliyeye sevk edilen 42 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-44" operasyonlarında bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan 125 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüphelilerden 28'i dün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 20'si tutuklanırken 8'i ise serbest bırakıldı.

Bugün sabah saatlerinde ise 64 diğer şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 kişi ise serbest bırakıldı.

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