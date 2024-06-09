İZLE I Samsun'da marketten viski çalan genç paketlendi!

Olay,, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir zincir merkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi giden H.B., 2 şişe viski çalıp sattı. Şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Daha önce de yine aynı marketlerden içki çalıp sattığı ve yakalanıp cezaevine girip çıktığı ortaya çıkan H.B. bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.