SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 17:57 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 17:57

İZLE I Sakarya’da boz ayının orman gezintisi fotokapana yansıdı!

Sakarya’da ormanda gezintiye çıkan boz ayının gezintisi doğasever vatandaşın kurduğu fotokapana yansıdı. İşte o anlar...

Sakarya'da yaban hayatı izlemek için ormana fotokapan yerleştiren Serdar Özergene, görüntüleri incelediği sırada ormanda dolaşan boz ayının görüntüsünü gördü. Özergene, boz ayının bölgede gezindiği görünen fotokapan görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Binlerce kez izlenen görüntülerde, boz ayının ormanda gezmesi, bir süre sonra ağaçlık alana girerek gözden kaybolması yer alıyor.

"YABAN HAYATINDA, AYILARIN BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR YERİ VAR"

Daha öncesinde fotokapanına defalarca ayı görüntüsü yakalandığını ancak her seferinde ayrı heyecan ve mutluluk yaşadığını ifade eden Serdar Özergene, "Uzun zamandan beri amatör ve gönüllü olarak yaban hayatı gözlemlemeye çalışıyorum. Onların yuvalarına, sessiz sedasız konuk olup bu faaliyetlerimi gerçekleştiriyorum. Yaban hayatını gözlemlemek benim için çok önemli. Buradaki tespitlerimi zaman zaman resmi kurumlara zaman zaman da bu işi daha profesyonel yapan arkadaşlarımıza bildirerek onlara kaynak oluşturmaya çalışıyorum. Yaban hayatında, ayıların benim için çok özel bir yeri var. Çünkü ayıların, yaban hayatında ve ormanda şemsiye bir tür olmasından dolayı bulundukları yerde bolluk ve bereket var diyebiliriz. O yüzden onların bu hareketleri, beslenmeleri ve yavruları ile bir yerden başka bir yerlerine gidişlerini gözlemlediğim zaman mutlu oluyorum. Bu görüntü ilk görüntüm değil, bundan önce defalarca fotokapanıma ayı görüntüsü yakalandı. Ama her seferinde ilk günkü gibi heyecan ve mutluluğu yaşıyorum"

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Sultangazi'de husumetlisine trafikte kurşun yağdırdı! İşte o anlar...
18.05.2024Cumartesi
Amasya'da skandal görüntüler! Büyükbaş hayvana işkence | Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
18.05.2024Cumartesi
İZLE I Bursa'da 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! İşte o anlar...
17.05.2024Cuma
Motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmesinde adı geçen kadın Sultan Durmaz konuştu: 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum
17.05.2024Cuma
İZLE I İstanbul'da gökyüzünü saran parçalı bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu!
17.05.2024Cuma
Bunlar da Var
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence görüntülerinin bulunduğu video infial yarattı! 01:23
Hayvana işkence görüntülerine valilikten flaş açıklama!
18.05.2024Cumartesi
Beypazarı’nda yangın! Tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi! 00:24
Beypazarı'nda yangın! 4 ev kullanılamaz hale geldi!
18.05.2024Cumartesi
Van Başkale’de askeri araç devrildi: 11 yaralı 02:54
Başkale'de askeri araç devrildi
18.05.2024Cumartesi
Amasya Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana eziyet görüntüleri viral oldu! Defalarca balta ile vurdular: 5 Gözaltı! 01:30
Et işleme tesisinde infial yaratan görüntüler! Defalarca balta ile vurdular: 5 Gözaltı!
18.05.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA