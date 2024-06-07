İZLE I Otobüs şoförü ile vatandaşın kavgası kamerada!

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş durak dışı alandan Karabük Belediyesi Özel Halk Otobüsüne binmek için aracı durdurmak istedi. Yasaklı bölge olduğu için şoför aracını durdurmadan yoluna devam ettiği sırada vatandaş iddiaya göre hakaret ederek tepki gösterdi.

Duruma sinirlenen şoför otobüsü durdurarak vatandaş ile tekme tokat kavgaya tutuştu. O anlar araç kamerasına yansırken, görüntülerde diğer yolcuların da kavga nedeniyle yaşadığı panik anları da yer aldı. Olayın bildirilmesi üzerine belediye tarafından disiplin soruşturulması başlatılan şoför görevinden istifa etti.

Öte yandan başka bir olayda ise, kart basmadan otobüse binen 3 kişi şoföre zor anlar yaşattı. Uyarılara rağmen ücretlerini ödemeyen şahıslar geldikleri durakta inerek araçtan uzaklaştılar. Şoföre kaba davranan ve ücret ödemeyen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.