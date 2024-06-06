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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 18:44 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 18:44

İZLE I Ordu’da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi paketlendi

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklandı. İşte detaylar...

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, takipli faaliyet kapsamında Ünye İlçesinde durdurulan bir otobüse yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İ.C. (43) isimli şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada 1 kilo 50 gram bonzai, 550 gr afyon sakızı ve 198 adet extacy ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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