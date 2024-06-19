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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024, 15:55 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024, 15:55

İZLE I 'Neden korna çaldın' kavgası kamerada!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korna çalma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme-tokat saldıran 5 şahıs polis ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirildi. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Heykel arkasındaki yeşil alanda meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 grup arasında 'Neden korna bastın' tartışması çıktı. Otomobilden inen 5 şahıs birbirine girdi. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kavga eden şahısları güçlükle ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayıramayan ekipler, biber gazı sıkarak tarafları sakinleştirdi. Kavgaya karışan 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kavga anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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