Olay, Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Heykel arkasındaki yeşil alanda meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 grup arasında 'Neden korna bastın' tartışması çıktı. Otomobilden inen 5 şahıs birbirine girdi. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kavga eden şahısları güçlükle ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayıramayan ekipler, biber gazı sıkarak tarafları sakinleştirdi. Kavgaya karışan 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kavga anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı.