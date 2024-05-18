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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 21:15 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 21:15

İZLE I Muş'ta katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Muş'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan Feride Ebrar Akpolat, Yağmur Akpolat, Mehmet Hüseyin Akpolat, Alirıza Akpolat, Şemdin Tulgar, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastane yapılan müdahalelere rağmen Şemdin Tulgar, Samet Tulgar ve Selcan Tulgar hayatını kaydetti. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı. Kullanılamaz hale gelen 2 otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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