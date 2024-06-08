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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 21:05 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 21:05

İZLE I Mersin'de refüjdeki ağaçlar alev alev yandı! İşte o anlar...

Mersin'de refüjde çıkan ağaç yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, vatandaşların kullandığı yayla yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. İşte detaylar...

Alınan bilgiye göre, birçok köyün bağlantı yolu olarak kullanılan ve Gözne yolu olarak da bilinen Akbelen Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle refüjdeki palmiye ağaçları ve otluk alanlar yanmaya başladı.

Rüzgar nedeniyle çevredeki alanlara da sıçrayan yangın nedeniyle Gözne istikametine ulaşım dururken, ihbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından itfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yayılan yangını güçlükle kontrol altına alındı.

Polis ekiplerince güvenlik amacıyla Gözne istikametinde ulaşıma kapanan yolda yangın nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Şehir istikametine gelen araçlar ise otobana yönlendirildi.

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