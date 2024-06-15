İZLE I Marmaris ve Datça'ya 24 saatte 50 bin araç girdi!

Kurban bayramı sebebi ile yollarda ve ilçe giriş ve çıkışlarında alınan güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı.

Dünyanın ve ülkemizin en popüler turizm kentlerinden olan Marmaris ve Datça ilçeleri yaz sezonunun başlamasının ardından, 9 günlük kurban bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin yine en çok tercih ettiği turistik kentlerden biri oldu. İlçelerin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli mahallesinde Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Marmaris Bölge Trafik istasyon Amirliğine bağlı ekipler ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler gelen ve giden araçlarda hem güvenlik uygulamaları yapıp, sürücü ve yolculara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunarak bayramlarını kutladılar. Trafik ekiplerinin yaptığı denetim ve kontrollerde belge eksikliği olan araçlar gelen çekici ile otoparka gönderildi.

Marmaris ve Datça ilçelerine giriş yönünde gelen araçların çoğunluğu, İstanbul, Aydın, Denizli, İzmir, Gaziantep illeri olurken çevre ilçelerden de gelişler olduğu gözlemlendi.

Bayram tatili boyunca ilçe merkezinde de alınan güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulacağını belirten Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçede görev yapan emniyet, jandarma, sağlık, gıda, maliye ekiplerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacağını kaydetti.