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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 21:53 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 21:53

İZLE I Marmaray'da intihar: Seferler durduruldu

Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda bir kadın, kendini trenin altına atarak yaşamına son verdi.

Olay, Kadıköy ilçesi, Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonunda saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan kadın feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu.

MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bir süre duran Marmaray seferleriyle ilgili Marmaray sosyal medya hesabı 'X' üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Trenlerimiz saat 20.00 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

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