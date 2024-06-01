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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024, 18:24 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024, 18:24

İZLE I Manisa'da tarım alanında yangın paniği! Çok sayıda ekip bölgede

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Ekiplerinin müdahale ettiği yangının evlere sıçramaması için çalışmalar sürüyor. Manisa Valiliği tarafından Alaşehir ilçesinde Manisa-Uşak il sınırında çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Manisa Valiliği yangında 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibinin yer aldığını açıkladı.

MANİSA VALİLİĞİNDEN YANGINA İLİŞKİN KRİTİK AÇIKLAMA

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesinde çıkan yangınla ilgili Manisa Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yangının söndürme çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada yangının 11.40'ta çıktığı bilgisi paylaşıldı. İlk müdahalenin 12.05'te başlandığı müdahalede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer, 4 helikopter, 2 uçak; Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden 1 ilk müdahale aracı, 11 itfaiye aracı; Alaşehir Belediyesinden 3 su tankeri, 1 kepçe, Kula Belediyesinden 1 su tankeri; Sarıgöl Belediyesinden 1 kepçe; Uşak Belediyesinden 1 su tankeri Aydın; Nazilli Belediyesinden 1 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye aracı; Denizli Büyükşehir Belediye itfaiyesi 2 itfaiye aracı, 1 su tankeri; GEDİZ Elektrikten 1 teknik ekip; sağlık ekiplerinden 3 ambulans; jandarma ekiplerinden 5 asayiş devriye ekibi; UMKE'den 1 ekip olmak üzere toplam; 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibi ile müdahale edildiği bilgisi verildi.

Öte yandan açıklamada yangının ormanlık alana sıçramaması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

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