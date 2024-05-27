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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 21:45 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 21:45

İZLE I Manisa emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar NSM Büro Amirliğince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde "Uyuşturucu, Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yaptığı değerlendirilen şüpheli şahısların, "Yakalanması, Suç ve Suç Unsurların Tespitine yönelik" 20 adreste; Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personellerinin katılımı ile bu sabah saat: 07.00'de eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda: 5 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet kartuş, 200 adet sentetik ecza, 11 adet dikili vaziyette kenevir bitkisi 4 parça halinde toplamda 17.76 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1.57 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu kesmeye yarayan makas, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında tahkikata başlandığı bildirildi.

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