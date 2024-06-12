İZLE I Malatya’da korkutan örtü yangını! İşte o korku dolu anlar...

Olay öğle saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki dağlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın ıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alanda etkili olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ile 7. Ana Jet Üssü'nde görevli ekiplerinde destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı