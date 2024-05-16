İZLE I Küçükçekmece’de beton mikserinin çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

Küçükçekmece’de, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın beton mikserinin çarpmasıyla hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin altında sürüklenen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından kadının cenazesi ambulansla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan annesinin öldüğünü öğrenen kızı, sinir krizi geçirdi, vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Beton mikserinin kadının üstünden geçtiği anlar kameraya yansıdı. İşte o anlar...