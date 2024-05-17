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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 01:07 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 01:11

İZLE I Küçükçekmece’de 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil, dönüş yapan bir diğer otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki kamyona çarparak dururken araçlarda sıkışarak yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. kontrolünde olan 34 DOF 971 plakalı araç seyir halindeyken dönüş yapan F.S. kontrolündeki 34 KGL 901 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki kamyona çarparak durabildi. Meydana gelen kazada iki sürücü de araç içinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası araçlarından çıkarılan sürücülere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili araştırma başlattı.

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