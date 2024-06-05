İZLE I Kocaeli'de iki yangın: 3 otobüs ile geri dönüşüm tesisi yandı

Yangın, Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi Eşref Bitlis Parkı yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple otoparkta bulunan otobüs yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer otobüslere de sıçradı. Alev alev yanan otobüsleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri uzun uğraşlar neticesinde söndürdü. Meydana gelen yangında 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.

Aynı saatlerde ilçedeki geri dönüşüm tesisinde de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Polis, her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.