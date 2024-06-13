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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 18:20 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 18:20

İZLE I İzmir'de palet depolarında yangın: 3 iş yeri yandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevredeki 3 iş yeri ve Bornova Belediyesi'ne ait hayvan barınağının bir kısmına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki bir palet fabrikasına ait depoda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki başka işletmelere ait 3 palet deposuna ve Bornova Belediyesi'ne ait Can Dostları Yerleşkesinde mamaların saklandığı depoya sıçradı.

Yangın sebebiyle barınaktaki kedi ve köpekler, zarar görmeden çevredeki barınaklara tahliye edilirken, yerleşkedeki bazı alanlar da yangından zarar gördü. Öte yandan dumandan etkilenen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 3 kişi ayakta tedavi edildi. Çıkan siyah dumanlar ise kentin çeşitli noktalarından görüldü.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Yangında çatısı hasar gören iş yeri sahibi, yangın esnasındaki korku dolu anları anlattı. İş yeri sahibi, "Bizim burada arkadaşımız var. Yangını o bildirdi ve apar topar buraya geldik. Alevler bizim iş yerine de sıçradı. Çatımız hasar gördü. İlk önce kendi imkanlarımızla çatıyı suladık. Daha sonra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yan tarafa yardım etmeye çalıştık ama elimizden bir şey gelmedi. Bizim iş yerimizde çatıdaki elyaflar yandı. Allaha şükür fazla bir zararımız yok. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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