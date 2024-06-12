SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024, 18:06 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 18:06

İZLE I Güney Kıbrıs’ta orman yangını: 5 köy tahliye edildi

Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 köy tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarının hava şartları nedeniyle zorlaştığı belirtildi.

Güney Kıbrıs'taki Baf bölgesinin dağlık kesimlerinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevler henüz kontrol altına alınamazken, gece boyunca devam eden yangın söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde havadan müdahale başladı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangına 120 itfaiyeci ve 5 hava aracıyla müdahale edildiği belirtildi. Güney Kıbrıs'ın yardım talep etmesi üzerine Yunanistan'ın ülkeye 2 Canadair tipi yangın söndürme uçağı gönderdiği açıklandı.

Ürdün'ün ise Kral II. Abdullah'ın talimatı üzerine ülkeye iki helikopter gönderdiği kaydedildi.

Baf'ın "Yolu" ve "Psati" köylerinde çıkan yangın "Psathi", "Polemi", Ayios Dimitrianu", "Hulu", Kurdaka", "Lemona" ve "Amargeti" köylerine hızla yayıldı.

Yangın söndürme çalışmalarının hava şartları nedeniyle zorlaştığı bölgede 5 köy tahliye edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, "Gazze Şeridi'nde acil insani müdahale" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyareti yarıda keserek ülkesine döndü. Güney Kıbrıs hükümeti, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması ve İsrail'den de yardım talep etti.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Samsunspor'da Thomas Reis dönemi
12.06.2024Çarşamba
28 ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı! İşte detaylar...
12.06.2024Çarşamba
Türk Hava Yolları (THY) Refik Anadol ile “Inner Portrait”i sundu!
12.06.2024Çarşamba
Sinop Dikmen'den orman yangını!
12.06.2024Çarşamba
Ümraniye'de öğretmene darp!
12.06.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru: 90 roket ateşlendi 00:49
Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru
12.06.2024Çarşamba
İZLE I Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi diplomasi turu! 01:35
Başkan Erdoğan'dan bayram öncesi diplomasi turu!
12.06.2024Çarşamba
Ümraniye’de öğretmene darp! 00:15
Ümraniye'de öğretmene darp kamerada!
12.06.2024Çarşamba
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! | 12 Haziran 2024 00:36
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
12.06.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA