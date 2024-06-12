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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024, 22:42 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2024, 22:42

İZLE I Filistin hükümeti karşıtı Filistinli gruptan BM Filistin Daimi Temsilciliği binasın önünde protesto!

ABD'nin New York kentinde sabah saatlerinde Filistin hükümeti karşıtı Filistinli 10 kişilik grup, BM Filistin Daimi Temsilciliği binasının bulunduğu sokakta protesto düzenledi. Göstericiler, binanın bulunduğu sokağa broşürler ve taşlar dağıtarak, Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin kanını temsilen kırmızı boya döktü. Göstericiler, sokakta bulunan bir polis aracına zarar verdi. Sokakta devriye gezen bir polis memuru, "Ellerindeki taşları sokağa fırlatmaya başladıklarında binaya saldırmak isteyeceklerini düşündük, bina önünde konumlandık. Tamamıyla organize olmuşlardı" dedi.

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