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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 23:01 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 23:01

İZLE I Erzincan'da bozayı çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi!

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, bir bozayı çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi. Ayıyı fark eden konutlardaki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, ayıyı bir süre takibe aldı. Ekipler ile ayı arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Ekiplerden bir süre saklanan ayı yavrusu, daha sonra TOKİ konutlarına ait çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Ayı yavrusu daha sonra ormanlık alana kaçarak gözlerden kayboldu.

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