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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 23:02 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 23:02

İZLE I Diyarbakır’da damat dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir damat, tartıştığı kayınpederini öldürdü ve eşi ile kayınvalidesini yaraladı. Olayın ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir sitede S.A. (30), eşi E.B. ile evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Yılmaz Bekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.B. ve S.B. ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kayıplara karışan yakalanması için çalışma başlattı.

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