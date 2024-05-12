İZLE I Diyarbakır’da damat dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir sitede S.A. (30), eşi E.B. ile evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Yılmaz Bekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.B. ve S.B. ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kayıplara karışan yakalanması için çalışma başlattı.