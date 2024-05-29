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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 18:16 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 18:16

İZLE I Burdur'daki 'diyaliz' olayında 12 hasta taburcu oldu!

Burdur’da 25 Mayıs günü yaşanan diyaliz olayı sonrasında tedavi altında olan hastaların son durumları hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre; 33 hastanın 12’si taburcu edilirken, 2 hasta vefat etti, 19 hastanın tedavisi sürüyor. İşte detaylar...

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümünde 25 Mayıs'ta gerçekleşen olayda, o gün tedavi olan 33 hasta farklı hastanelere sevk edilip burada tedavi altına alınmıştı. Tedavi altında olan hastalardan 2'si hayatını kaybederken 3 hastanın ise entübe halde tedavileri devam ediyor.

Hayatını kaybeden ve tedavileri süren hastaların son durumuna ilişkin Burdur İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinden hizmet almış olup çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkında süreç müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. Antalya ilinde 23 hastamızın, Afyon ilinde 6 hastamızın, Isparta ilinde 3 hastamızın ve Denizli ilinde 1 hastamızın takipleri yapılmıştır. 2 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyon ilinde entübe halde tedavi altındadır. 28.05.2024 Salı günü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altındayken, birlikte KOAH rahatsızlığı da bulunan 70 yaşındaki Mustafa Demir ve 29.05.2024 Çarşamba günü, entübe halde 2. basamak yoğun bakım hastası olup, diyaliz tedavisi de alan ve Antalya Şehir Hastanesinde yoğun bakım servisinde takibi yapılan konjestif kalp yetmezliği hastası 87 yaşındaki Saniye Aksöz adlı hastalarımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir. Bugün itibari ile Afyon iline sevk edilen hastalardan 5' i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Hayatını kaybeden hastalardan Mustafa Demir, bugün saat 11.00'de Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verilirken diğer hasta Saniye Aksöz de Burdur merkeze bağlı Kozluca köyünde bugün toprağa verilecek.

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