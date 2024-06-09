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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024, 18:47 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 18:47

İZLE I Bodrum'da taksicilerin kavgası güvenlik kamerasında! İşte o anlar...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde durağa gelen turistle kavga edip gözaltına alınan iki taksici, adliyeye sevk edildi. İki taksici adli kontrol şartıyla serbest bırakılırkeno anlar gübenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Olay, dün gece saatlerinde Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde meydana geldi. Bodrum'a tatile gelen M.K.K.(61), cadde üzerindeki eğlence mekanında eğlendikten sonra konakladığı yere dönmek için taksi durağının bulunduğu bölgeye geldi.

M.K.K. duraktaki görevlilere hangi taksinin sırası olduğunu sordu. Taksicilerin farklı taksileri göstermesi üzerine M.K.K. duruma sözlü olarak tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü.

Tekme tokat ve sopalı kavgada M.K.K. yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle bitti. Darp raporu alan M.K.K taksicilerden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan İ.D. ile D.K. isimli 2 taksici, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 taksici, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

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