İZLE I Başakşehir'de sanayi sitesinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Başakşehir Başak Mahallesi Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yanan iş yeri ve ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.