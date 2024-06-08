İZLE I Aydın'da sır ölüm! Yol kenarından başından vurulmuş halde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi başından uzun namlulu silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de şahsın ismini Gürhan Küçük (45) olduğu tespit edilirken, Küçük'ün elinde bulunan uzun namlulu silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Küçük'ün cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.