İZLE I Artvin'de tekne battı: 1'i ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Artvin'in Çoruh Nehri Baraj Gölü üzerinde bulunan Kaledibi İskele mevkiinde henüz neden olduğu bilinmeyen bir sebepten ötürü bir tekne battı. Adlarının Mete Okumuş, Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş, Ümit Yerlikaya oldukları belirlenen, birinin ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte Çoruh Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.