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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 22:53 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 22:53

İZLE I Antalya’da polis bıçaklı saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi! İşte o anlar...

Antalya’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, annesini eve kilitleyerek elindeki bıçakla mahalle sakinlerine ve olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen eylemini sürdüren şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 1001 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında annesi ile birlikte ikamet eden psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kerim K. (38), tartışmaya başladığı annesini eve kilitledi. Ardından şahıs, elindeki bıçaklarla mahalle sakinlerini tehdit etmeye başladı. Kardeşinin ve mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNE SALDIRDI

Olay yerine ilk olarak gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri, Kerim K.'yi elindeki bıçakları bırakması için uyardı. Tüm uyarılara rağmen elinde bulunan bıçakları bırakmayan ve polis ekiplerine saldıran Kerim K. polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sol bacağından vurulan Kerim K.'ye ilk müdahaleyi yine olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı. Polis timleri şahsın kan kaybetmesini önlemek için yaraya baskı uyguladı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bu sırada, oğlu polis ekipleri tarafından bacağından vurulan Kerim K.'nin tekerlekli sandalyede bulunan annesi gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun sağlık durumunu merak eden anne polis ekipleri ve diğer oğlu tarafından teselli edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kerim K., Gebizli Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde Kerim K.'nin polis ekiplerine saldırması, polis ekiplerinin şahsı bacağından etkisiz hale getirmesi yer aldı.

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