İZLE I Antalya’da iki yayla evi alevlere teslim oldu! İşte o korku dolu anlar...

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karagöl Yaylası’nda bir evde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı. Yangında iki ev küle dönerken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangının üçüncü bir eve sıçramasını önlerken, alevlerin sarıp küle döndürdüğü 2 evde ise soğutma çalışması yaptı. Evlerde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Öte yandan iki evde meydana gelen yangın, kilometrelerce uzaklıktan da görüldü.