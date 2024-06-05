İZLE I Antalya'da alev alev yanan halk otobüsü küle döndü! İşte o anlar...

Antalya'nın Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı Atatürk Mahallesi'nde hareket eden VC53 nolu özel halk otobüsü durağa yaklaşırken motor kısmında çıkan yangınla birlikte alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde çıkan yangına tanık olan Ahmet Çağatay Özalpay, kaza sırasında durağın arkasında bulunan parkta oturduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Olay sırasında bankta oturuyordum, bir an da otobüsün arka kısmından duman çıkmaya başladı, otobüs durakta duruyordu zaten 5 dakika içerisinde alevlere teslim oldu. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip yanan aracı söndürdü."

Otobüs şoförü Ali Sevimli ise bir ay önce Antalya'ya yerleştiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Ben köşedeki hastaneyi döndükten sonra durağa gelmeden 100 metre geride aracın arka kısmından duman çıktığını gördüm. Sonra direkt sağa çekip durdum. Araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale ettim ama yeterli olmadı. Yangın esnasında aracın içerisinde 12 kişi vardı, onları araçtan indirdim. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum, daha önce Urfa'daydım, yaklaşık 1 aydır Antalya'dayım. Çok şükür vatandaşa bir şey olmadı ama araç küle döndü."

Yangında şans eseri yaralanan olmazken trafikte yaşanan aksaklık polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde ilerletildi. Yanan otobüs ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangın anıysa cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı