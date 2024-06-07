Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara için kuvvetli sağanak uyarısının ardından başkentte bastıran yağmur yolları ve caddeleri göle çevirdi. Başkentin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı. Yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağa yolcu durağında yakalana vatandaşlar ise dolu otobüslere binmekte güçlük çekti. Bastıran sağanak sonrası Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Kalaba Kent Meydanının göle dönmesini eleştiren bir vatandaş, "Buna bir çözüm bulsunlar. Rezaleti görüyor musunuz? Perişan olduk hepimiz. Bir yere gidemiyoruz. Sınava yetişmem lazım" dedi.

Alt yapı yetersizliğine vurgu yapan bir vatandaş ise "İki damla yağmur yağıyor geçemiyoruz. Her zaman böyle. Niye bizim alt yapımız böyle? İlgililere duyurulur. Millet perişan. Belediyeler baksın alt yapıya" ifadesini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanağın gecenin geç saatlerine kadar devam etmesini beklendiğini duyurdu.