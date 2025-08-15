PODCAST CANLI YAYIN

Marmara ve Avşa Adaları’ndan İstanbul ve Tekirdağ’a yapılacak gemi seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Tatilciler kara yolu için Erdek iskelesine akın etti.

🌊 Fırtına Deniz Ulaşımını Vurdu
Balıkesir'de üç gündür etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Marmara Adası ve Avşa Adası'ndan İstanbul ile Tekirdağ'a yapılması planlanan tüm gemi seferleri iptal edildi.

🚢 Tatilciler Erdek'e Yöneldi
Sefer iptalleri nedeniyle dönüş yoluna çıkan tatilciler, kara yolu bağlantısı için Erdek hattına yöneldi. Erdek iskelesinde gişeler önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

⚠️ Yetkililerden Uyarı
Yetkililer, hava muhalefetinin devam etmesi halinde yeni sefer iptallerinin yaşanabileceğini belirterek vatandaşlara seyahat planlarını bu duruma göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

