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İZBAN arızalandı: Yolcular raylarda yürüdü, ‘kalasla’ tren değiştirdi

İZBAN arızalandı: Yolcular raylarda yürüdü, ‘kalasla’ tren değiştirdi
06.01.2023 00:42 - Son Güncelleme: 06.01.2023 00:58

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İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) gün içerisinde yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürürken, bazıları ise iki tren arasına konula 'kalas' sayesinde tren değiştirdi. İZBAN tarafından yaşanan teknik arıza nedeniyle sosyal medyadan şu paylaşımda bulunuldu: "Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle trenlerimiz şu anda Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamıyor, diğer hattı kullanarak Halkapınar'dan Kemer'e geçiş yapıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız." Ayrıca, İZBAN'da ilerleyen saatlerde teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

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