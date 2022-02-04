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İyilik yapan patron 600 bin lirasını çalışanına kaptırdı

İyilik yapan patron 600 bin lirasını çalışanına kaptırdı
04.02.2022 15:46

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Eyüpsultan'da yanında kaldığı patronunun 600 bin lirasını çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre olay, Göktürk Mahallesi Kirazlıyalı Sokak'ta yaşandı. Polise başvuran işadamı S.K., evde 600 bin lirasının çalındığını söyledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parayı çalan kişinin iş adamının 2 ay önce iş vererek yanında kalmasına izin verdiği Erkan T. olduğunu belirledi. Hırsızlığın ardından Kütahya'ya kaçan Erkan T. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Erkan T. ile birlikte toplam 490 bin 707 lira da ele geçirildi. Şüphelinin farklı suçlardan 4 adet kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

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