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İYİ Parti'den CHP'ye ittifak şartı! Erhan Usta açıkladı: Hep fedakarlık beklemeyin büyükşehirleri bize bırakın

İYİ Parti'den CHP'ye ittifak şartı! Erhan Usta açıkladı: Hep fedakarlık beklemeyin büyükşehirleri bize bırakın
09.06.2023 12:57

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Seçimlerde hezimete uğrayan 8'li koalisyonda krizler bitmiyor. Koalisyonun büyük ortakları CHP ve İYİ Parti yerel seçimler için şimdiden birbirlerine girdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta yerel seçimlerde ittifak için CHP'ye şart koştu. Yerel seçimleri hatırlatan Erhan Usta "Geçen sefer hiçbir büyükşehir talep edilmeden yapılan bir işbirliğiydi. Bu sefer aynı fedakarlık olmaz" dedi.

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8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde fark yemesinin ardından muhalefet karıştı.

Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin CHP listelerinden seçime girip 40'a yakın vekil kopardı.

Seçimin kaybedilmesi ve CHP'nin vekil sayısının düşmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallarken bir hamle de İYİ Parti'den geldi.

İYİ PARTİ DE KOPARMANIN PEŞİNDE
2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adaylarını destekleyen İYİ Parti 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından flaş bir çıkış yaptı.

Küçük ortaklar gibi CHP'yi koparmayı planlayan İYİ Parti gelecek seçimlerde ittifak için şart koştu.

ERHAN USTA ŞART KOŞTU: BİZE DE BÜYÜKŞEHİR BIRAKILIRSA İŞBİRLİĞİ OLUR
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta "Yerel seçimlerde şartlarda anlaşılırsa, İYİ Parti'ye bir kısım büyükşehirler bırakılırsa seçim işbirliği olabilir." dedi.

CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Usta şunları söyledi;

"Geçen sefer hiçbir belediye talep edilmeden sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir işbirliğiydi. Partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir."

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