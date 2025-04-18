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İtalya’da sel ve heyelan faciası can aldı: 3 ölü!
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İtalya'da sel ve heyelan faciası can aldı: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 18.04.2025 18:21:38

Şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlar, İtalya’nın kuzeyinde büyük hasara yol açtı. 3 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Yerleşim yerleri ve yollar sular altında kalırken, altyapıda büyük hasar meydana geldi. Aosta Vadisi civarında 6 bin 400 kişi elektriksiz kaldı.

En kötü etkilenen bölgeler Piedmont, Lombardiya ve Veneto oldu. Veneto bölgesindeki Vicenza kentinde , araçlarıyla selden kaçmaya çalışan 65 yaşındaki baba ve 34 yaşındaki oğlu , yolda meydana gelen çökme sonucu açılan çukura düşerek hayatını kaybetti. Torino bölgesinde ise su basan evinde mahsur kalan 92 yaşındaki bir adam boğularak yaşamını yitirdi.

Po Nehri'ndeki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle Lombardiya ve Emilia-Romagna'da kırmızı alarm verildi. Lombardiya'daki iki nokta için turuncu , 8 noktada ise sarı alarm yayınlandı. Sel ve heyelanlarla mücadelede farklı bölgelerde 700'den fazla itfaiyeci görev yapıyor.

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