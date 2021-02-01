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İstinat duvarı çöktü 6 araç uçuruma yuvarlandı! Olay anı saniye saniye kamerada

İstinat duvarı çöktü 6 araç uçuruma yuvarlandı! Olay anı saniye saniye kamerada
01.02.2021 11:51
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Şanlıurfa'da aşırı yağışın etkisiyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç, yandaki bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü. Öte yandan duvarın çökme anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı, aşırı yağmurun da etkisiyle çöktü.

Binanın bahçesinde bulunan 6 araç, yan tarafta bulunan bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü.


Durumu gören bina sakinleri evlerinden aşağıya inerken, araçlar çukurdan vinç yardımıyla kurtarıldı.


Bina sakinleri, büyük bir gürültü duyduktan sonra istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini dile getirdi.


Öte yandan duvarın çökme anı, binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Otomobili uçuruma yuvarlanan vatandaşlardan Bakır Polat, gece saatlerinde büyük bir gürültü ile uyandığını belirterek, "Gece saat 00.00 sıralarında büyük bir gürültü ile dışarı kaçtık. Dışarı çıktığımızda 6 araç çukura düşmüştü. Birini çıkarttılar. İstinat duvarı yıkılmış" ifadelerini kullandı.

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