İstiklal Caddesi’nde parfüm satıcıları turisti tekmeleyip başında şişe parçaladılar

İstiklal Caddesi’nde seyyar parfüm satıcıları, parfüm almak istemeyen turisti tekme tokat dövüp başında parfüm şişesi parçaladı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralanan turist hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam 18.00 sıralarında İstanbul’un en işlek ve popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir parfüm satıcısı caddede yürüyen iki turistin yanına gelerek kendilerine parfüm satmak istedi. Turistler parfüm almak istemedi ancak satıcı ısrar etti. Bunun üzerine turistler ile satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce caddede parfüm satan diğer satıcılar da kavgaya dahil oldu ve turistlere saldırdı.