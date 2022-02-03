Haberler Yaşam Videoları İstiklal Caddesi’nde parfüm satıcıları turisti tekmeleyip başında şişe parçaladılar

İstiklal Caddesi’nde parfüm satıcıları turisti tekmeleyip başında şişe parçaladılar

İstiklal Caddesi’nde parfüm satıcıları turisti tekmeleyip başında şişe parçaladılar
03.02.2022 14:41

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:19
Başkan Erdoğan Ukrayna'da
Ana Sayfa 00:27
Antalya kent merkezi yağışa...
Ana Sayfa 01:10
Galatasaray'ın yeni transferi...
Ana Sayfa 02:26
Müge Anlı'daki doktor Şevki...
Ana Sayfa 00:28
Başkan Erdoğan ve adaşı olan...
Ana Sayfa 00:32
Büyükçekmece halkı İSKİ’ye...
Ana Sayfa 00:19
Apartman bahçesinin kapısı...
Ana Sayfa 00:40
Benzin istasyonu...
Ana Sayfa 00:49
Türk balıkçı Yunan sahil...
Ana Sayfa 01:31
Bıçaklı saldırgan metrobüste...
Ana Sayfa 03:27
Bakan Nebati'den flaş döviz...
Ana Sayfa 00:16
Aleyna Tilki'den yarı çıplak...

İstiklal Caddesi’nde seyyar parfüm satıcıları, parfüm almak istemeyen turisti tekme tokat dövüp başında parfüm şişesi parçaladı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralanan turist hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam 18.00 sıralarında İstanbul’un en işlek ve popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir parfüm satıcısı caddede yürüyen iki turistin yanına gelerek kendilerine parfüm satmak istedi. Turistler parfüm almak istemedi ancak satıcı ısrar etti. Bunun üzerine turistler ile satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce caddede parfüm satan diğer satıcılar da kavgaya dahil oldu ve turistlere saldırdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA