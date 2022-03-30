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İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakla yaraladı

İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakla yaraladı
30.03.2022 09:24

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Edirne’de büfede istediği sigarayı bulamayınca sinirlenip büfe sahibini bıçakla ağır yaralayan şüpheli, saatler sonra olay yerine birkaç metre uzaklıkta polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 'Her suçlu suç mahalline geri döner’ sözü gerçek oldu. İddialara göre, Edirne’nin Yancıkçı Şahin Mahallesi’nde bulunan Hasan Tırpan’a ait büfeye gelen şüpheli S.R.A. bir markaya ait sigara istedi. Büfe sahibinin o markaya ait sigara olmadığını söylemesine üzerine sinirlenen şüpheli, büfe sahibini bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tırpan, olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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