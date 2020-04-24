İşte Türkiye'de koronavirüsün bulunmadığı tek il! Tunceli Valisi sevindiren haberi verdi!

24.04.2020 14:39

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs her geçen gün yayılmaya devam ederken Tunceli'den sevindiren bir haber geldi. Tunceli'de corona virüs testi pozitif çıkan 8 hastanın tamamı sağlığına kavuşarak taburcu edildi ve böylelikle şehirde corona virüs hastası kalmadı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Corona virüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'den de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Corona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vakadan 7'si daha önce, bugün ise son hasta olan 27 yaşındaki Elif Demir, hastalığı yenerek taburcu edildi.

Demir, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı. Taburcu olan Demir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.