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İşte Aybar kar fırtınasının bir günü

İşte Aybar kar fırtınasının bir günü
14.03.2022 10:02

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:20
İşçileri taşıyan servis...
Yaşam 00:48
Unkapanı Köprüsü bağlantı...
Yaşam 02:44
Aydos Tepesi'nden...
Yaşam 00:43
Yolda kalan İETT içerisinde...
Yaşam 00:32
Freni tutmadı önünde duran...
Yaşam 01:30
Aniden başlayan kar E-5’i...
Yaşam 02:14
Aybar kar fırtınası cadde ve...
Yaşam 12:29
İstanbul’da yoğun kar yağışı!
Yaşam 01:23
Paylaşım yaparak uyuşturucu...
Yaşam 02:34
Bakıcı dehşeti kamerada:...
Yaşam 01:01
Park halindeki araç alev...
Yaşam 00:32
Bahçelievler'de kebapçı alev...

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı 1 gün boyunca tımelepyse tekniği ile aralıksız olarak kaydedildi. Beylikdüzü’nde kaydedilen görüntülerde kar yağışının gelişi, güneş aşması ve karın erimesi saniyeler içerisindeki görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Aybar ismiyle adlandırılan kar fırtınası İstanbul’u etkisi altına alarak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1.Kısımda Kar fırtınasının 1 günlük yolculuğu kaydedildi. Tımelepyse (Zaman atlatmalı çekim) tekniği ile 1 gün boyunca kaydedilen görüntüler ilginç manzaraların oluşmasına neden oldu. Kar fırtınasının yoğun bir şekilde gelişi ile her yer beyaz örtü ile kaplandı. Daha sonra etkisini kaybeden kar fırtınası ile birlikte ara ara yüzünü gösteren güneşle birlikte sıcaklık yükseldi. Bir gün içinde aynı açıdan çekilen görüntülerde kar yağışı ile beyaza bürünen sokaklar ve tekrar eriyen karın görüntüsü saniyelere sığdı. İstanbul için alarm verilen kar yağışından bu görüntüler kaldı.

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