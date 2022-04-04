İstanbul’un yanı başındaki saklı güzellik: 'Ballıkayalar'

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle mest eden Ballıkayalar Tabiat Parkı, kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının uğrak noktası oluyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, yeşil ve mavi rengin oluşturduğu doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakıyor. İstanbul’a yakın olması sebebiyle günün stresi ve yorgunluğunu atmak isteyen vatandaşlar, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli’den ve çevre illerden buraya akın ediyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı, zorlu parkurlarıyla kaya tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının da dikkatini çekiyor. İftar saatini serin bir yerde beklemek isteyen vatandaşlar da soluğu yine Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda alıyor.