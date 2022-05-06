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İstanbul’un ilk apartmanlarından 113 yıllık ‘Valpreda’ tarihe direniyor

İstanbul’un ilk apartmanlarından 113 yıllık ‘Valpreda’ tarihe direniyor
06.05.2022 12:18

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Kadıköy’de bulunan ve İstanbul’un ilk apartmanlarından olan ‘Valpreda Apartmanı’ 113 yıllık tarihiyle zamana adeta meydan okuyor. Etkileyici mimarisi, süslemeleri ve yüksek tavanlı yapısı ile günümüzde hala sakinlerine ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çeken tarihi apartman havadan görüntülendi. 1909 yılında, Levi Kehribarcı tarafından konut olarak yapılan 7 katlı, 14 daireli Valpreda Apartmanı, 113 yıllık tarihiyle zamana adeta meydan okuyor. Günümüzde İtalyan Apartmanı olarak da bilinen ‘Valpreda Apartmanı’ Haydarpaşa Garı’nın yapımında çalışan Alman mühendisler tarafından İtalyan taş işçilerinin kalması için yapıldı. Dönemin hakim tarzı olan art nouveau etkisi ile inşa edilen apartman, muazzam süslemeleri ve yüksek tavanı, taş işlemesi gören herkesi cezbediyor. Kadıköy’ün sokakları arasına sıkışıp kalan eşsiz güzelliği ve tarihiyle ‘Valpreda Apartmanı’ apartman sakinlerine hala ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor.

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