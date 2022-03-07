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İstanbul'u mesken tutan direksiyon hırsızları kamerada

İstanbul'u mesken tutan direksiyon hırsızları kamerada
07.03.2022 13:25

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'un Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 5 lüks otomobilin direksiyonunu çalan 2 hırsız yakalandı. Hırsızların çaldıkları direksiyonlarla sokakta yürüdükleri anlar kameraya yansıdı. İstanbul'da park halindeki lüks otomobilleri hedef alan 2 hırsız, araçların kapılarını açarak direksiyonlarını çaldı. Araçlarının direksiyonlarının olmadığı gören otomobil sahiplerinin şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ataşehir'de 3, Ümraniye'de ise 2 aracın direksiyonunun çalışmasının ardından yapılan incelemelerde kimlikleri belirlenen Erdem İ.(34) ile Kemal G.(22) Ataşehir'de yakalandı. 21 suç kaydı olan Erdem İ. ile 10 suç kaydı olan Kemal G. adli makamlara sevk edildi. Öte yandan 2 hırsızın çaldıkları direksiyonlarla ara sokaklarda yürüdükleri anlar kameraya yansıdı.

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