RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbullular dikkat sağanak yağış geliyor! Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu uyarı

İstanbullular dikkat sağanak yağış geliyor! Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu uyarı
04.04.2022 17:58

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Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi ile birlikte vatandaş 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan canlı yayında haftalık hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayhan, ''Bu akşam saatlerinden sonra İstanbul'da yağış başlıyor. Yarından itibaren Karadeniz'in büyük bir bölümünde de yağmur görülüyor. Asıl yağışlar Perşembe günü olacak. Yağmurlarla birlikte mevsim sıcaklıkları da normale gelecek. Çünkü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde." şeklinde konuştu.

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