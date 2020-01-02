İstanbullular dikkat! Kar geliyor... Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları peş peşe geliyor 02.01.2020 09:43

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar gelecek mi? Milyonlarca İstanbullu yeni yılda bu sorulara yanıt arıyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul ve 6 il için kar uyarısı yapıldı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 2 Ocak Meteoroloji il il hava durumu uyarıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 2 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklık yağmur yer yer karla karışık yağmurlu hava hakim olacak. Akşam saatlerinde rüzgarlı hava görülecek. Bugün hava sıcaklığı en fazla 7 en düşük 5 derece olacak.

İSTANBUL'DA KISA SÜRELİ KAR VE DOLU YAĞIŞI

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da dün akşam 21.00 sularında başlayan kar yağışı Beykoz Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti.

Beykoz'un yanı sıra Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli çevrelerinin yağmur yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatler Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde güney ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya çevrelerinde yağmur, Yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu , bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı