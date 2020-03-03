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İstanbul'da yolcu otobüsünde öğrenciler ile görevlinin ‘fazla ücret’ tartışması kamerada

İstanbul'da yolcu otobüsünde öğrenciler ile görevlinin ‘fazla ücret’ tartışması kamerada

03.03.2020 18:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan özel bir şirkete ait Üsküdar - Şile arası sefer yapan yolcu otobüsünde öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. Tartışma anları, diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.


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