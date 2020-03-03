İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan özel bir şirkete ait Üsküdar - Şile arası sefer yapan yolcu otobüsünde öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. Tartışma anları, diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
İstanbul'da yolcu otobüsünde öğrenciler ile görevlinin ‘fazla ücret’ tartışması kamerada03.03.2020 18:58
- İstanbul'da yolcu otobüsünde öğrenciler ile görevlinin ‘fazla ücret’ tartışması kamerada
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