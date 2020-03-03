İstanbul'da yolcu otobüsünde öğrenciler ile görevlinin ‘fazla ücret’ tartışması kamerada 03.03.2020 18:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan özel bir şirkete ait Üsküdar - Şile arası sefer yapan yolcu otobüsünde öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. Tartışma anları, diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.