İstanbul’da yoğun kar yağışı | Uçuşlar durdu! Otogardan çıkışlar yasak... İşte son durum

Yoğun kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Yağış sonrası uyarı üstüne uyarı geldi. THY, uçuşlarını 25 Ocak 04.00'a kadar durdurdu. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30'da sona erecektir." denildi. AFAD'dan yapılan uyarıda vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. İstanbul'a Trakya'dan girişler durduruldu.