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İstanbul'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde Esenyurt’ta bir depoda yarım ton sahte alkol ele geçirildi

İstanbul'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde Esenyurt’ta bir depoda yarım ton sahte alkol ele geçirildi
26.12.2022 22:40

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na bağlı ekiplerce yeni yıl öncesi Türkiye genelinde sahte alkol denetimi yapıldı. Denetimler İstanbul’da 39 ilçede de hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde depo olarak kullanılan bir daireye baskın düzenledi. Dairede yarım ton sahte alkol ile boş şişeler, şişe kapakları ve banknotlar ele geçirildi. 3 katlı binanın en alt katındaki dairede 100 litrelik varillerde üretilen sahte alkolün şişelere aktarılarak üzerine banknot ve etiket yapıştırılıp satışa hazır hale getirildiği belirlendi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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